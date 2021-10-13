26 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-EUS Sınav Sonuçları

2021-STS Eczacılık Sınav Sonuçları

Habermetre - Son Dakika Haberleri