Ecem Alıcı kimdir? Masterchef Araz'ın eşi voleybolcu Ecem Aknam kaç yaşında, nereli?

Ecem Alıcı kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

MASTERCHEF ARAZ KİMDİR?

Masterchef Türkiye'nin yeni yarışmacısı Araz Aknam, İran'ın Başkenti Tahran'da 26 Temmuz 1990 günü dünyaya gelmiştir. Tam adı, Araz Aghnami Aknam'dır. Türk Milli Amerikan Futbol Takımı'nda 90 numaralı formayı terletmiştir. İran'da dünyaya gelen Araz, 6 yaşına kadar burada yaşayıp eğitim için İstanbul'a gelmiştir.

ECEM ALICI KİMDİR?

Ecem Alıcı, (d. 1 Ocak 1994), smaçör pozisyonunda görev alan voleybolcudur. Aydın Büyükşehir Belediyespor takımında oynamaktadır. Smaç yüksekliği 3.10, blok yüksekliği ise 2.95 metredir.

Kariyeri

2011 Avrupa ve Dünya Şampiyonu olan Yıldız Kız millî takımının da önemli bir parçasıydı. İki sezon TVF Spor Lisesi'nde smaçör olarak oynayan Ecem Alıcı, 2013-14 Türkiye Bayanlar Voleybol Ligi sezonunda Çanakkale Belediyesi'nde forma giydikten sonra, 2015-16 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştır.

2018-19 Sultanlar Ligi sezonunda Aydın BB'ye transfer olmuştur.

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