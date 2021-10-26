Ecel direksiyon başında yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ecel direksiyon başında yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ecel direksiyon başında yakaladı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir şahıs hayatını kaybetti.

Haberi Kaydet

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Zincirlikuyu mahallesi İkizkavak caddesinde meydana geldi. Oto yıkamacı işletmeciliği yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki Yücel Çelik, 26 ABY 856 plakalı otomobili ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen belediye tabiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayda, sürücü Yücel Çelik'in araç kullandığı esnada kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Yücel Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Ecel direksiyon başında yakaladı

Ecel direksiyon başında yakaladı

Ecel direksiyon başında yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title