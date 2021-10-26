Ecel direksiyon başında yakaladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen bir şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Zincirlikuyu mahallesi İkizkavak caddesinde meydana geldi. Oto yıkamacı işletmeciliği yaptığı öğrenilen 50 yaşındaki Yücel Çelik, 26 ABY 856 plakalı otomobili ile seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen belediye tabiplerinin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayda, sürücü Yücel Çelik'in araç kullandığı esnada kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Yücel Çelik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR