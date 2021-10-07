EA, önümüzdeki yıl FIFA'nın isminin değişebileceğini söylüyor

Son derece popüler olan franchise şu anda gerçek dünya futbolunun uluslararası yönetim organı olan FIFA ile bir isim hakkı anlaşmasına sahip. FIFA markasıyla EA, 1995'ten bu yana her yıl yeni bir oyun çıkarttı.

FIFA'nın tüm zamanlarının en çok satan oyun franchise'larından biri olmasına karşın isim değişikliği kesinlikle sürpriz olacaktır, ancak herhangi bir değişikliğin gerçekten gelip gelmeyeceği tam olarak belli değil.

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İSİM HAKKI ANLAŞMAMIZI GÖZDEN GEÇİRİYORUZ

Ea Sports'un yöneticisi Cam Weber, konu hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Önümüze baktığımızda, küresel EA SPORTS futbol oyunlarımızı yeniden adlandırma fikrini de araştırıyoruz. Bu, Futbol dünyasındaki diğer tüm resmi ortaklarımızdan ve lisanslarımızdan ayrı olan FIFA ile isim hakkı anlaşmamızı gözden geçiriyoruz."

Aynı basın açıklamasında, FIFA 22'nin rekor kıran bir lansmana sahip olduğunu ve ünvanın halihazırda 9,1 milyon oyuncuya oluşturulan 7,6 milyon Ultimate Team kadrosuna ve bir haftadan biraz uzun bir sürede oynanan 460 milyon maça sahip olduğunu belirtti.

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