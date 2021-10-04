Düzce'de KADEM üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği - Haberler
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Düzce'de KADEM üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Düzce'de KADEM üyelerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği üyesi kadınlar, sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Düzce İl Temsilciliği üyesi kadınlar, sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama ve su bıraktı.

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir araya gelen KADEM üyeleri, kuşlar için plastik su şişelerinden hazırladıkları yemlikleri parklardaki ağaçlara astı.

Üyeler ayrıca kedi ve köpekler için birçok yere mama ve su bıraktı.

KADEM Düzce Gençlik Sorumlusu Esma Atasever, AA muhabirine, sokak hayvanlarının aç kalmaması için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Havaların soğumasıyla kuşlar için su şişelerinden içinde buğday tanelerinin olduğu düzenekler hazırladıklarını anlatan Atasever, "Hazırladığımız kuş yemliklerini Genç KADEM ekibiyle 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelerek astık." dedi.

Atasever, şehrin farklı noktalarında kedi ve köpekler için de çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kuşlar için buğday, köpeklere mama ve kedilere de özel kedi maması veriyoruz. Farklı hayvanlar için yiyecekler hazırlayarak şehrin farklı yerlerine koyuyoruz. Hayvanların sokakta aç kalmaması için elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri
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