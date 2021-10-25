Dünya Hali neden yok? TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Dünya Hali yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı ve diziseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Dünya Hali ile ilgili dizi severler internette en çok "Dünya Hali neden yok? Dünya Hali bu hafta neden yayınlanmıyor? Dünya Hali bitti mi?" soruları araştırılmakta. Dünya Hali ile ilgili detaylar haberimizde.

DÜNYA HALİ NEDEN YOK?

Dünya Hali bu hafta neden olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta. Yayın akışında yapılan değişiklik nedeniyle yayınlanmadı.

DÜNYA HAL BİTTİ Mİ?

Dünya Hali dizisi bu haftalık yayınlanmadı. Dizi önümüzdeki hafta yeni bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak.

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