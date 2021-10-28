Dr. Dre Grand Theft Auto için yeni müzikler yapıyor

Snoop Dogg, Rolling Stone Music Now Podcast'e konuk olduğu sırada Dr. Dre'nin bir GTA oyunu için müzik yaptığını belirtti. Snoop Dogg podcast yayınında şu sözlere yer verdi:

"Dr. Dre'nin stüdyoda olduğunu biliyorum… Harika müzik yaptığını biliyorum ve müziğinin bir kısmı yeni çıkacak GTA oyunuyla bağlantılı. Bu yüzden, GTA video oyunu aracılığıyla müziğinin bu şekilde yayınlanacağını düşünüyorum."

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Snoop Dogg'un yakın zamanda duyurulan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'a atıfta bulunduğu düşünülüyor. Dr. Dre, Grand Theft Auto: San Andreas'taki radyo istasyonlarında yer almıştı, ancak bunlar daha önce piyasaya sürülen şarkılarıydı.

Rockstar, orijinal radyo istasyon müziğinin ne kadarını oyunların yeni sürümleri için lisansladığını veya müziklerden herhangi birinin değiştirilip değiştirilmediğini henüz konuşmadı.

Snoop Dogg ilk olarak Grand Theft Auto 5'in yeni nesil konsol sürümleriyle piyasaya sürülmek üzere duyurulan Gta 5 Expand and Enchanced'a geleceğini düşünmüştü, ancak bu yeni nesil sürümleri ertelendi.

Rockstar, 2021 yazında GTA Online'a yeni müzik özellikleri ekledi. GTA Online'da "Media Sticks" toplamak, GTA Online dışında piyasaya sürülmemiş müzikler de dahil olmak üzere aracınızın radyo istasyonları için yeni müziklerin kilidini açar. Belki de Dr. Dre'nin yeni müzikleri ilk olarak GTA Online'ın gelecekteki güncellemesinde yer alacaktır.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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