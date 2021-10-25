KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler DPÜ'de CNC Ahşap Torna Uygulamaları ve Tasarımları Semineri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde, Endüstriyel Tasarım Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Schnitzer firmasının ortak organizasyonu ile CNC Ahşap Torna Uygulamaları ve Tasarımlar konulu seminer düzenlendi.

DPÜ Mimarlık Fakültesinde CNC Ahşap Torna Uygulamaları ve Tasarımlar konulu seminer gerçekleştirildi.

Fakültemizde düzenlenen etkinliğe Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Osman Şan, Schnitzer firmasının sahibi Umut İnce ve İşletme Müdürü Ahmet Osman Halis, akademik personellerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.

Seminerde ilk sözü alan Ahmet Osman Halis, CNC tornalarının özelliklerine, üretim kapasitelerine ve sektördeki yerine değindi. Halis'in ardından söz alarak sektör hakkında bilgi veren Umut İnce, öğrencilerimize hitaben hazırladığı "Bizim size ihtiyacımız var, Siz neredesiniz? " başlıklı sunumunda personel istihdamına yönelik ihtiyaçlardan bahsetti. Mobilya ve ahşap ayak tasarılarının önemini anlatan İnce, mobilya sektörünün tasarıma ve yeniliklere olan gereksinimine değindi. Firmanın üretimini gerçekleştirdiği mobilya ayaklarının da tanıtıldığı organizasyon, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

İnce konuşmasının sonraki bölümünde sahibi olduğu firma tarafından İç Mimarlık bölümü öğrencileri arasında tasarım konusundaki farkındalığı artırmak ve öğrenci ile sektörü buluşturmak amacıyla düzenlenen Mobilya Ayak Tasarımı konulu yarışma hakkında gelen soruları da yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Osman Şan, gerçekleştirdiği seminer ve yarışmaya sağladıkları destekten dolayı Umut İnce'ye teşekkür belgesi sundu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Ekim 2021, Pazartesi/ 19 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,

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