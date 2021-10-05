Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi
Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.
MALATYA (İHA) - Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, "Dünya Çocuk Günü ve Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Hayvan Barınağı ziyaret edildi. Ardından 8 Down sendromlu çocukla Battalgazi At Çiftliğine gidilerek ziyaret edildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü gösteri köpeklerinin faaliyetleri izlendi. Aile ve çocuklara ikramlarda bulunarak, sohbet edildi. - MALATYA