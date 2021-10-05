Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi - Haberler
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Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.

MALATYA (İHA) - Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, "Dünya Çocuk Günü ve Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Hayvan Barınağı ziyaret edildi. Ardından 8 Down sendromlu çocukla Battalgazi At Çiftliğine gidilerek ziyaret edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü gösteri köpeklerinin faaliyetleri izlendi. Aile ve çocuklara ikramlarda bulunarak, sohbet edildi. - MALATYA

Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

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