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Dört mevsimin güzelliği aynı karede

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Yerel

Dört mevsimin güzelliği aynı karede Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası yeşil, sarı ve beyazın tonları doğada birleşince adeta bir görsel şölen oluşturuyor.

ERZURUM (İHA) - Dört mevsimin güzelliği aynı karede

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası yeşil, sarı ve beyazın tonları doğada birleşince adeta bir görsel şölen oluşturuyor.

Erzurum'un İspir ilçesini Dallıkavak mevkiinde yüksek kesimlerin beyaza büründüğü doğada sonbahar ile birlikte dökülen sarı yapraklar ve yeşil görenleri büyülüyor.

Yollarda oluşan buzlanma zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, doğada aynı karede dört mevsimin güzelliklerinin yaşanması muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Eşsiz manzarayı izleyen vatandaşlar "Burada dört mevsimi aynı anda görmek muhteşem bir duygu" diye konuşuyorlar.

Dört mevsimin güzelliği aynı karede

Dört mevsimin güzelliği aynı karede

Dört mevsimin güzelliği aynı karede

Dört mevsimin güzelliği aynı karede
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