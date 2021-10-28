Diyarbakır'ı Orta Doğu ve Orta Asya pazarına açacak lojistik merkez için imza atıldı

DİYARBAKIR (AA) - ??????? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında kurulacak, kent ve bölge sanayisini, 400 milyonu aşan nüfusa sahip Orta Doğu ve Orta Asya pazarına açacak lojistik merkez için imza töreni yapıldı.

Ali Emiri Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, proje çalışmalarının 2012'de başladığını söyledi.

Göreve başladığı günden itibaren çalışmaları hızlandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Karaloğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaloğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen bölgenin fizibilitesi ile ilgili çalışmaların ardından ihale aşamasının da tamamlandığını aktararak, 1 milyar 150 milyon lira bedelle yapılan ihalenin şeffaf bir süreçle yönetildiğini kaydetti.

Salgın sürecinde lojistiğin öneminin daha çok ortaya çıktığına işaret eden Karaloğlu, tedarik zincirinin en kritik aşamasını lojistiğin oluşturduğunu anlattı.

"Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden biri"

Karaloğlu, lojistiğin üretim maliyetlerini de etkilediğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya mal sıkıntısı çekiyor. Her şeyde ciddi bir pahalılık var. Bunun temelinde yetersiz lojistik var. İngiltere'de petrol istasyonlarının önünde kuyruk var. İngiliz hükümeti diyor ki; ben tanker bulup nakledemiyorum. Yani aslında lojistikten bahsediyor." ifadelerini kullandı.

Lojistik alt yapısı güçlü ülkelerin rekabet bakımından diğer ülkelere karşı avantaj sağlayacağını dile getiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük lojistik merkezlerinden birisini yaptığımız bu projeyi sağlıklı şekilde hayata geçirdiğimizde hem ülkemiz hem bölgemiz hem de şehrimiz çok ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak. Diyarbakır çok önemli ticaret yolları üzerinde. Hem Orta Doğu'ya hem Orta Asya coğrafyasına yakın. Oralarla ticareti güçlü bir şehir. Kara yolu, demir yolu ve hava yolu güçlü bir destinasyon olan lojistik merkezimizin içerisinden tren yolu geçiyor. İnşallah tren yolunda indirim yapacak depolar olacak. Bu bile 'Diyarbakır lojistik köy'ün farkını ortaya koymuş olacak."

"Diyarbakır'da işler iyi gidiyor"

Lojistik merkezin tamamlanmasıyla ülke ve şehir ekonomisine çok ciddi katkıları olacağının altını çizen Karaloğlu, "Tekstilkent çok hızla devam ediyor ki birbirini çok destekleyecek. Hemen diğer yanı başında OSB çok hızla ilerliyor. Hemen yakınında Karacadağ OSB büyüyor. Diyarbakır'da işler iyi gidiyor. İnşallah yakalamış olduğumuz bu pozitif gündemi devam ettirdiğimiz sürece Diyarbakır'ın önü açık. Bu yaptığımız çalışmalar da bu pozitif gündemi güçlendirecek." diye konuştu.

Vali Karaloğlu, daha sonra ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzaladı.

Diyarbakır'ın vizyon projelerinden, 217 hektar alanda inşa edilecek lojistik merkezinde, 5 şeritli demir yolu terminali, 16'sı demir yolu yanaşmalı 23 depo, 161 bin 500 metrekarelik lisanslı depo silo alanı, 700 araçlık tır parkı ve akaryakıt istasyonu bulunacak.

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