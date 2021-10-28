Diyarbakır'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

DİCLE, DİYARBAKIR (Habermetre) - Vali Münir Karaloğlu'nun başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Hevsel Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kurum amirleri ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.

Toplantıda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ve Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Vali Münir Karaloğlu toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin insanlığın ortak sorunu olduğunu söyledi.

Son dönemlerde Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli işler yapıldığını vurgulayan Karaloğlu şöyle konuştu:

"Uyuşturucunun üretimini engelleme noktasında Jandarma teşkilatımız daha tarladayken milyonlarca kök keneviri bulup yerinde imha ediyor. Yine sahada son dönemde İl Emniyet Müdürlüğümüz narko alan projesiyle torbacı tabir edilen, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyen kişilere karşı Diyarbakır'ın belli bölgelerinde çok ciddi bir çalışması var. Diğer taraftan tedaviye dönük de biliyorsunuz yakın zamanda Sağlık Bakanlığımız Diyarbakır'da hem büyüklere yönelik AMATEM hem de küçüklere yönelik ÇAMATEM olmak üzere 2 önemli tesisi açmış oldu. Diyarbakır'da tedavi noktasında eksiğimiz kalmıyor. "

Bağımlılıkla mücadele konusunda rehabilitasyonun çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rehabilitasyon kısmında da Yeşilay Cemiyetimizin şu an ayakta hizmet verdiği 2 merkezi var. Bunlardan birisi Kayapınar'da diğeri ise Sur ilçemizde. Üçüncüsü de şu anda tamamlanmak üzere. Dicle Üniversitemizin kampüs alanında TOKİ tarafından yine Yeşilay için inşa edilen ve şu anda inşaatı bitme noktasına gelen 40 yataklı rehabilitasyon merkezi çalışmamız var. "

"Bağımlılıkla mücadelede sadece kamu eliyle yüzde yüz başarı sağlamak mümkün değil" ifadelerini kullanan Karaloğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bunu topyekün bir toplumsal mücadeleye dönüştürmeden, toplumun bütün taraflarının bu mücadeleye desteğini almadan maalesef bu mücadelede başarılı olma şansınız yok. Ailede aile fertleri, okulda öğretmen, camide imam, sokakta esnaf herkesin bu toplumu derinden etkileyen çürüten gençlerimizi zehirleyen bu belaya karşı topyekün bir mücadeleye ihtiyaç var. "

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında görüşüldü.

Vali Karaloğlu, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı; katılımcıların öneri ve taleplerinin dile getirilmesi ile son buldu.

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