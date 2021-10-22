Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşme öncesi tokalaşma ve fotoğraf çekimi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Görüşme öncesi tokalaşma ve fotoğraf çekimi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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