Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Görüşme öncesi tokalaşma ve fotoğraf çekimi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Görüşme öncesi tokalaşma ve fotoğraf çekimi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü.
AA - Son Dakika Haberleri