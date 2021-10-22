Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Görüşme öncesi tokalaşma ve fotoğraf çekimi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-Moon ile görüştü.

AA - Son Dakika Haberleri