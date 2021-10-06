Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile... - Haberler
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile...

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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB Başkanlığı, Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 6 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ortaklaşa düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğinde öğrenci ve akademisyenlerle...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı AB Başkanlığı, Genç Uluslararası İlişkiler Kurulu Derneği ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından 6 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi olarak ortaklaşa düzenlenen, "Gençlerle AB Buluşmaları" etkinliğinde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Türkiye-AB ilişkileri ve AB üyelik sürecinde gençlere yönelik fırsatların ele alındığı söz konusu etkinlikte, Bakan Yardımcısı Kaymakcı gençlerin her yönden kendilerini geliştirmelerinin, yabancı dil bilgilerini artırmalarının ve topluma fayda sağlayacak çalışmalar yapmalarının öneminin altını çizerek Erasmus+, Jean Monnet Burs Programı ve Avrupa Koleji'nin bu anlamda çok değerli fırsatlar olduğunu keydetti.

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