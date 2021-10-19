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Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarpıktan 100 metre sonra takla atarak durabildi.

ISPARTA (İHA) - Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

ISPARTA - Isparta'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarpıktan 100 metre sonra takla atarak durabildi. Kazada hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü tedbir olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza 19: 15 sıralarında sanayi mahallesinde meydana geldi. 32 DU 885 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz Kahraman refüje çarpıktan sonra takla atarak 100 metre ileride bir dükkanın önündeki mermerlere çarparak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan sürücü tedbir amacıyla Isparta şehir hastanesine kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazadan kaynaklı yola sızan yağlar polisler tarafından kumla kapatıldı. Yol daha sonra trafiğe açıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla atarak durabildi
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