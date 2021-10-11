Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ikamette çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ikamette çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hasan Şahan Mahallesinde bir ikamette yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansa hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

Çocukları eve girince büyük yıkım yaşadı! Anne ve babalarını yan yana ölü buldular

 Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

Evinde ölü bulunan adamın 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi

 Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi

Her yerde aranan şahısları, eğlence mekanında çektirdikleri fotoğraf ele verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ozan Tufan Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Lewis Hamilton Devlet Bahçeli Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 10:26:29. #1.11#