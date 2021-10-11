Develi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir ikamette çıkan yangında evde maddi hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hasan Şahan Mahallesinde bir ikamette yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansa hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ