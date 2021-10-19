Derin Yoksulluk Ağı nedir? Derin Yoksulluk Ağı faaliyetleri nelerdir? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyo-ekonomik bakımdan farklı kesimlerden gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik faaliyetler yürüten Derin Yoksulluk Ağı hakkında araştırmalar yapılıyor. Derin Yoksulluk Ağı nedir? Derin Yoksulluk Ağı faaliyetleri nelerdir?

DERİN YOKSULLUK AĞI NEDİR?

Sosyal, ekonomik ve kültürel olarak farklı kesimlerden başta gençler olmak üzere kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim, sivil toplum bilinci, sosyal girişimcilik ve teknoloji gibi alanlarda kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan faaliyetler yürütmek ve ayrıca üretim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve sürdürülebilir çözümleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını sağlayacak ve işbirliğini geliştirecek bir sosyal inovasyon ekosistemi oluşturmak amacıyla 2018 yılında kurulmuştur.

DERİN YOKSULLUK AĞI FAALİYETLERİ NELERDİR?

Çimenev: Çocukların bulundukları çevrede (okul, mahalle, vb.) sosyal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dolayı yaşadıkları ayrımcılık sebebiyle zarar gören özgüvenlerini desteklemek ve okul devamsızlığını önlemek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. 3- 18 yaş arası çocuklarla, gençlerle ve çocukların aileleriyle faaliyetler yürütmektedir.

Derin Yoksulluk Ağı: Kent yoksulluğu alanında onlarca yoksul mahallede hak temelli çalışmalar yapan bir dayanışma ağıdır. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınların hak ve ihtiyaçları üzerine çalışan ve bu gruplarla eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Çimenev gönüllüleri tarafından, Aralık 2019'da kurulmuştur. Başlatılan #evdendeğiştir kampanyası ile Mart 2020'de bu yana İstanbul'un 34 ilçesinde 3000'e yakın haneye destek olunmuştur.

Haberler.com - Gündem