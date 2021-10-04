Derede mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Derede mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Derede mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin bir genç tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin bir genç tarafından kurtarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde Yağlıdere deresinde vatandaşlar bir köpeğin mahsur kaldığını fark etti.

Dere yatağına inen genç tarafından iple bağlanan köpek, yukarı çekilerek kurtarıldı.

O anlar, Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Akıllı, AA muhabirine, uzun süredir dere kenarında kaldığı ve üşüdüğü belirlenen köpeğin gerekli tedavisinin ardından yeniden doğal yaşamına bırakıldığını söyledi.

AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Derede mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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