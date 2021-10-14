Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

ESKİŞEHİR'de tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçtu.

ESKİŞEHİR'de tomruk yüklü kamyon yaklaşık 30 metreden dere yatağına uçtu. Kazada tomruklar nedeniyle şoför kabini ezilirken, sürücü Ramazan Yıldız hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Mihalıççık ilçesi Diközü Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Yıldız yönetimindeki 71 EV 803 plakalı tomruk yüklü kamyon. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 30 metreden kuru dere yatağına uçtu. Şoför kabini tomruklarla ezilirken, Ramazan Yıldız ise hayatını kaybetti.Ramazan Yıldız'ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu Hamit Altıntop
Magazin Edis Burak Sergen Demet Akalın
Spor Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Amelia Hamlin Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dere yatağına uçan kamyonun şoförü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:54:50. #1.11#