Denizli'de kaybolan alzheimer hastası dron ile bulundu

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde bugün sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Muharrem Türk, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait dron ile havadan yapılan aramayla bulunup, ailesine teslim edildi.

Çameli'nin kırsal Elmalı Mahallesi Kepir Çakalkırığı mevkisindeki evinden, bugün sabah saatlerinde çıkan Alzheimer hastası Muharrem Türk'ün geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri ve yakınları saat 10.00 sıralarında bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de dron ile havadan destek verdi. Dron ile yapılan aramada 18.00 sıralarında Türk'ün yeri tespit edildi. Evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Türk'ün yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılınca ailesine teslim edildi.