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Denizli'de 66 yaşındaki kişi yolda ölü bulundu

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de 66 yaşındaki kişi yolda ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, yolda ölü bulundu.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, yolda ölü bulundu.

Sevindik Mahallesi'nde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, başında yara olan emekli işçi Ahmet Sürer'in (66) öldüğünü belirledi.

Düşerken başını çarpmış olabileceği belirtilen Sürer'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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