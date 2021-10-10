Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı - Haberler
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Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Yalova'da deniz kıyısında gece yarısı midye yiyen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YALOVA (İHA) - Yalova'da deniz kıyısında gece yarısı midye yiyen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Deniz kenarında oturan iki arkadaş suyun içerisinde kıyıya yaklaşan bir cisim gördü. Gecenin karanlığında parlayan ve hareket eden cismin yanına gittiklerinde deniz kenarındaki midye arayan bir su samuru olduğunu fark eden iki kafadar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Su samurunu görüntüleyebildiği için çok mutlu olan iki arkadaşın su samuruyla olan diyalogları dikkat çekti. Bir süre deniz kıyısında yiyecek arayan hayvan, daha sonra suyun dibine dalarak uzaklaştı.

Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı

Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı - Haberler
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