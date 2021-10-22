Demircili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Grup yollarında yapılan asfaltlama çalışmaları nedeniyle memnuniyetini paylaşan muhtarlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Demirci ilçesinde İsmailler Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Temel, Karaisalar Mahallesi Muhtarı Mevlit Önder, Durhasan Mahallesi Muhtarı Şerif Akın ve Kerpiçlik Mahallesi Muhtarı Mustafa Çimen'i ziyaret etti. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, hediyelerini takdim etti. Grup yollarında yapılan sathi kaplama çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden muhtarlar da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını iletti.

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