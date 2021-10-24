Damal'da 'Muhtarlık İrtibat Bürosu' açıldı

ARDAHAN (İHA) - Damal Belediyesinin destekleriyle ' Muhtarlık İrtibat Bürosu' hizmete açıldı.

Ardahan'ın Damal ilçesinde Belediye Başkanı Ergin Önal'ın katkılarıyla oluşturulan 'Muhtarlık İrtibat Bürosu'nda, muhtarlar her türlü iş ve işlemlerini yerine getirebilecekler. Başkan Önal, "Belediye Konukevi Binasında muhtarlara tahsis edilen muhtarlık irtibat bürosunda, vatandaşların işlemlerini tek elden yürümesi ve muhtarlarımızla görüşmesi için bu büro oluşturuldu" dedi.

Muhtarlık İrtibat Bürosu'nun hizmete girmesiyle vatandaşın yükü hafiflerken, vatandaş artık kafasındaki soruya daha hızlı cevap bulacak.

Başkan Önal, "Vatandaşımız mahalle muhtarlarına ulaşamadığı durumlarda, ya da bir sorunu çözmek için danışmak noktasında bu irtibat bürosuna gelerek sorununu en hızlı biçimde çözüme kavuşturabilecek." dedi. - ARDAHAN

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