Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. - Haberler
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