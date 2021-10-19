Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'dan Togo'ya hareket etti.

Erdoğan için Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Erdoğan, İstiklal Marşı ve Angola milli marşının çalınması ve Lourenço ile tören kıtasını denetlemesinin ardından Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, havalimanından Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Togo'ya hareket etti.

Öte yandan Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı yolundaki billboardlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola Cumhurbaşkanı Lourenço'nun ve iki ülke bayrağının bulunduğu "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrısını içeren fotoğrafa yer verildiği görüldü.