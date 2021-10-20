"Cuma İş Çıkışı" açık hava konserlerinde Nihat Sırdar sahne alacak - Haberler
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"Cuma İş Çıkışı" açık hava konserlerinde Nihat Sırdar sahne alacak

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisinde radyocu Nihat Sırdar sahne alacak.

İş Sanat'ın "Cuma İş Çıkışı" açık hava konser serisinde radyocu Nihat Sırdar sahne alacak.

DJ setinden 1990'lı yılların parçalarının çalınacağı "90'lar Kafası: Nihat Sırdar" etkinliği 22 Ekim 18.30'da İş Kuleleri Kibele Heykeli önünde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Haftanın yorgunluğunu müzik eşliğinde atmak isteyenler için buluşma noktası olan konserler, bahar aylarına kadar ara verecek.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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