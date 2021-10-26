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Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Haberler | Güncel
Çorum'da 2 ahşap ev yandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 katlı 2 ahşap, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 katlı 2 ahşap, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Osmancık ilçesine bağlı Seki köyünde sabah saatlerinde 2 katlı bir evde çıkan yangın, yanındaki 2 katlı eve de sıçradı. Kuzenler Metin Berber ile Ömer Berber'e ait ahşap evler, bir anda alevler içinde kaldı. İhbar üzerine evlere itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köye gelen ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan 4 saat süren çalışmayla söndürdü. Evlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Çorum'da 2 ahşap ev yandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ulusoy - Son Dakika Haberleri
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