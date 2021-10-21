Çin'de müşterilerin yemek yediği sırada restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'daki bir restoranda müşterilerin yemek yediği sırada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.
Çin'de sabah saatlerinde bir restoranda meydana gelen patlama nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Müşterilerin can havliyle etrafa kaçıştığı olayda 3 kişi hayatını kaybetti, son gelen bilgilere göre 30 da yaralı var.
BİNALAR VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang kentindeki bir restoranda yerel saatle 08.20'de gaz kaçağı nedeniyle şiddetli bir patlama yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın etkisiyle olay yerinden dumanların yükseldiği, restorana onlarca metre mesafedeki binaların ve araçların hasar gördüğü yer aldı. Olay yerine kurtarma görevlileri sevk edilirken, patlamanın nedeniyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
GERİYE ENKAZ KALDI
Patlamanın etkisiyle restoranın da bulunduğu binada büyük hasar meydana geldi. Restoran ve pek çok katın kullanılamaz hala geldiği olayda, çevredeki araçlar da hasar gördü. Patlamanın ardından restoranın bulunduğu binadan geriye enkaz kaldı.