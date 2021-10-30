Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı - Haberler
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Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı.

KARS (AA) - Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde bir araya gelen turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe, dün gün boyunca etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasıyla mutluluk yaşayan turizmciler ile kayak hocaları, ikinci etap pistinde sezonun ilk kayağını yapmanın keyfini çıkardı.

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, bu sezon erken kar yağmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kayak merkezinde hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Aykul, "Sarıkamış'ta faal durumda olan yaklaşık 22 otelimiz, yaz boyunca bütün hazırlıklarını tamamladı. Bu sene sezona erken başlamış olduk. Bunun ayrı bir mutluğunu yaşıyoruz. Bütün misafirlerimizi Sarıkamış'a coşkuyla bekliyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Yıldırım Candan ise kayak merkezinin otel işletmecileri ve kayak eğitmenleriyle sezona hazır olduğunu belirterek, yakın zamanda sezonun açılacağını anlattı.

Otel işletmecisi Ümit Kabay da kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ve herkesi kayak merkezine beklediklerini ifade etti.

Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

Cıbıltepe'de turizmciler sezonun ilk kayağını yaptı

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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