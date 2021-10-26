Çeşme'de kum zambakları koruma altına alındı

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Çeşme'de sahili süsleyen ve endemik bir bitki türü olan kum zambakları, belediye tarafından koruma altına alındı.

Plajları süsleyen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek kendiliğinden yetişen kum zambakları, bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla Çeşme Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de plajların farklı noktalarına uyarı levhaları yerleştirildi.

"Uyarı levhaları asıyoruz"

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının sahillere ayrı bir güzellik kattığını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Kum zambaklarını koruma altına alıyoruz. Kumsalı temizlemek için eleme yaptığımızda da özellikle dikkat ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu nadide bitkileri koparmamaları için uyarı levhaları asıyoruz. Endemik bir bitki olan kum zambaklarına zarar veren ve koparanlar hakkında belediye olarak Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulayacağız" dedi.