Çekirge Operasyonu'nda 16 şüpheli adliyede - Haberler
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Çekirge Operasyonu'nda 16 şüpheli adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çekirge Operasyonu'nda 16 şüpheli adliyede

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nda emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nda emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan şüphelilerden 66'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 50'si sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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