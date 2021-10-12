Çayırova 2. Kitap Fuarı 22 Ekim'de başlıyor

Çayırova Belediyesi tarafından, 22-31 Ekim tarihleri arasında Çayırova Kitap Fuarı'nın ikincisi düzenlenecek.

İlki 2019 yılında gerçekleşen, salgın nedeniyle ara verilen Çayırova Kitap Fuarı'nın ikincisi, 22-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 500 bin kitap,70 yayınevi ve 60 yazarın katılacağı Çayırova Kitap Fuarı ilçeye kültürel hareket getirecek. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 10 gün sürecek fuar, 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Hayati İnanç, Erhan Afyoncu, Kahraman Tazeoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, İsmail Kılıçarslan, Sait Ercan, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç ve birçok yazarın söyleşi, imza günü ve konferans vereceği kitap fuarında konser, çocuk ve yetişkin tiyatrosu da sahne alacak. - KOCAELİ