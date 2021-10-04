Çarşamba Belediyesinden üniversite öğrencilerine

Çarşamba Belediyesi, üniversite öğrencilerini kampüs girişinde kurduğu hoş geldin standı ile karşıladı.

Çarşamba Belediyesi ekipleri, kurdukları stant ile hem öğrencilere ilçeyi anlatıyor hem de ilçeye dair önerileri dinliyor.

Öğrencilere, Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Başbaşa ve Tarih Boyunca Çarşamba kitabı, meşhur Çarşamba pidesi ve kıvratması da standı ziyaret edenlere hediye ve ikram ediliyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada ilçenin her anlamda bir öğrenci kenti haline geldiğini belirtti.

Öğrencilere her zaman destek olacaklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Kentimizde oluşturduğumuz sosyal faaliyet alanları, spor sahaları, macera parkı, kaykay ve paten parkuru gibi birçok alanımızı gençlerimizin beğenisine ve hizmetine sunuyoruz. Öğrencilerimiz Çarşamba'mıza okumaya geldiklerinde, kendilerini de geliştirebilecekleri alanlar olsun istiyoruz. Çarşamba hepimizin evi, genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız. Öğrencilerimizin daima yanındayız."