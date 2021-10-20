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Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi Motosikleti ile çarptığı tırın arkasına saplandı Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde ilerlediği sırada arkadan çarptığı tıra saplanarak 500 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

Motosikleti ile çarptığı tırın arkasına saplandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda seyir halinde ilerlediği sırada arkadan çarptığı tıra saplanarak 500 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza 01.20 sıralarında Körfez D100 Karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresinde 41 BF 710 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin uyarısı ile tırın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

Çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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