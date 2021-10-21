ÇANAKKALE - Dev platform "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor - Haberler
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ÇANAKKALE - Dev platform "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor

AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çekilmesinden detay görüntüler.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çekilmesinden detay görüntüler. Dev platform "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor

BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı"nda kullanılacak, "Aras Diriller" isimli platfrom, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor.

ÇANAKKALE - Dev platform 1915 Çanakkale Köprüsü nün altından geçiriliyor

ÇANAKKALE - Dev platform 1915 Çanakkale Köprüsü nün altından geçiriliyor

ÇANAKKALE - Dev platform 1915 Çanakkale Köprüsü nün altından geçiriliyor

ÇANAKKALE - Dev platform
AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri
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