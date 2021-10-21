ÇANAKKALE - Dev platform "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel
Platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çekilmesinden detay görüntüler.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Platformun 1915 Çanakkale Köprüsü'ne çekilmesinden detay görüntüler. Dev platform "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor
BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı"nda kullanılacak, "Aras Diriller" isimli platfrom, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından geçiriliyor.