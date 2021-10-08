Cami ve Din Görevlileri Haftası Dolayısıyla Düzenlenen Program Vali Funda Kocabıyık'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

UŞAK (Habermetre) - Vali Funda Kocabıyık İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Funda Kocabıyık'ın yanı sıra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Müftüsü Kazım Güzel, kurum müdürleri ve din görevlileri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Uşak İl Müftüsü Kazım Güzel'in gerçekleştirdiği "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu konferans ile devam etti.

Konferansın ardından ilimizde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren din görevlileri ve öğrencilere Vali Funda Kocabıyık, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından hediyeleri takdim edildi.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/07102021/cami-haftasi. rar

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