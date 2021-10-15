BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten'in başkanlığında gerçekleştirilen II. Birleşimde gündem maddelerinin bir kısmı oylanarak kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis toplantısı III. Birleşiminin ise 19 Ekim Salı günü saat 14. 00'de yapılmasına karar verildi.

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