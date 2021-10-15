BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI

Habermetre - Haberler | Toplum
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı II. birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14. 00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Selim Pilten'in başkanlığında gerçekleştirilen II. Birleşimde gündem maddelerinin bir kısmı oylanarak kabul edilirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı Meclis toplantısı III. Birleşiminin ise 19 Ekim Salı günü saat 14. 00'de yapılmasına karar verildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener
Magazin Mehmet Nuri Okan Bayülgen Zeynep Bastık
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Cristiano Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI II. BİRLEŞİMİ YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:26:22. #1.13#