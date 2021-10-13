Büyükkılıç'tan KASKİ'de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Özgür Özdemir ve üst düzey yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yaparak, 2022 yılında yapılacak yatırımları kapsamlı bir şekilde ele aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'nde 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Toplantısı yaptı. Toplantıya KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "En önemli alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ'mizde 2022 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme çalışmalarında bulunuyoruz. Şehrimizin Allah'a şükürler olsun alt yapı bağlamında ciddi manada bir sorunu yok. Ancak zaman zaman yeni yerleşme bölgelerinde ya da yenilenmesi gereken bölgelerde yapacağımız yatırımlar konusunda planlamamız, değerlendirmelerimiz söz konusu" dedi.

"ŞEHRİMİZE BEREKET KAZANDIRIYOR, ŞEHRİMİZE GÜZELLİKLER KATIYOR"

Alt yapı kuruluşlarının uyum içerisinde çalışma yürütmesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek genel müdürümüze, genel müdür yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza ve her kademedeki KASKİ çalışanlarımıza şehrimizin ruhuna uygun, güvenilir anlayış içerisinde yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, Büyükşehirlerin sıkıntılarını bize yaşatmayan böylesi güzel ekibimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyor, bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda da gayret göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Alt yapı kuruluşlarının uyum içerisinde çalışma yapıyor olması çok önemli. Birbirlerini engelleyen değil, dayanışan yaklaşım içerisinde şehrimize bereket kazandırıyor, şehrimize güzellikler katıyor. "

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