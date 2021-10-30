BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de husumetli oldukları kişinin kuyumcu dükkanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - Büyükçekmece'de husumetli oldukları kişinin kuyumcu dükkanını kurşunlayan 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanırken kuyumcunun kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi'ndeki kuyumcuya geçen Çarşamba saat 21.30 sıralarında

otomobille 2 şüpheli geldi. Şüphelilerden biri elindeki silahla kuyumcuya defalarca kurşunladı. Dükkan sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, işyerinin camları ve tabelasında 10 kurşun izinin bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri, işyeri sahibi olan T.Ç. ile yaptığı görüşmede, şüphelilerin Ö.A. ve Ş.Ö. isimli kişiler olduğunu ve daha önceden aralarında husumet olduğunu öğrendi. 2 şüpheli olaydan bir buçuk saat sonra Fatih Mahallesi'nde yakalandı. Ruhsatsız tabancaya el konuldu. Ö.A. ve Ş.Ö. ifadelerinin ardından perşembe günü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin kuyumcuyu kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUYU KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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