Bursa Deniz Otobüsleri, kampanyalı biletlerle 1 yılda 500 binden fazla yolcu taşıdı

İSTANBUL (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinde kampanyalı bilet uygulaması devam ediyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) geçen yıl ekim ayında yüzde 40 indirimle başlattığı, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin "her yön 39 lira" uygulamasında 1 yıl geride kaldı.

Mudanya ile Eminönü arasında 2013'ten bu yana yapılan seferlerde kampanyalı biletler ilgi görüyor.

Deniz otobüsleriyle 1 yıllık süreçte 39 liralık biletlerle 504 bin 529 yolcu taşındı. Bu uygulamanın süreceği öğrenildi.

Filosunda 5 deniz otobüsü bulunan BUDO, Bursa ile İstanbul arasında hafta içi günlük karşılıklı beşer, cumartesi ve pazar günleri ise altışar olmak üzere ayda 316 sefer yapıyor.