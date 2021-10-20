Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davasında 2 sanığa müebbet hapis - Haberler
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Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davasında 2 sanığa müebbet hapis

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayeti davasında 2 sanığa müebbet hapis

Bursa'da 2 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi.

BURSA (AA) - Bursa'da 2 yıl önce gece kulübü işletmecisi Zeynel Demir'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan M. ve İbrahim Y. ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan Bilal A, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan M'yi "tasarlayarak kasten öldürme", İbrahim Y'yi ise "tasarlayarak kasten öldürme suçuna azmettirme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklardan Onur D'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, Bilal A'nın ise beraatine hükmetti.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 24 Ekim 2019'da gece kulübü sahibi Zeynel Demir (40), iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Demir, arkadaşları tarafından araçla hastaneye kaldırılmış ancak müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili 2'si tutuklu 4 sanık hakkında dava açılmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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