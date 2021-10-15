Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp - Haberler
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Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp

Bursa Adliyesi'nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici'den (38) 20 gündür haber alınamıyor.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa Adliyesi'nde 7 yıldır zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici'den (38) 20 gündür haber alınamıyor.

Bursa Adliyesi'nde 7 yıl önce göreve başlayan, icra müdürlüğü biriminde zabıt katibi olarak çalışan Aysen Binici, 20 gün önce 1 haftalığına yıllık izne ayrıldı. Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Binici'ye cep telefonu ile ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Polis, Binici'yi bulmak için çalışma başlattı.

Mersin'den Bursa'ya gelen Ayşen Binici'nin kardeşi Aytaç Binici, ablasının hayatından endişe duyduğunu söyledi. Polis nezaretinde evinin kapısını açıp içeriye girdiklerini, evinde her şeyin yerli yerinde olduğunu, şüpheli bir durumun bulunmadığını belirten Binici "Adliyede yetkililer ile arkadaşlarıyla görüştüm, bir problemin olmadığını söylediler. Bir süredir morali bozuktu. Yıllık izne ayrıldıktan sonra cep telefonundan kendisine ulaşamadım. Hayatından endişe duyuyoruz. Görenlerin en yakın emniyet güçlerine veya 0530 974 33 47 nolu telefona haber vermelerini istiyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Adliyesindeki zabıt katibi 20 gündür kayıp

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