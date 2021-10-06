Burcu Alptekin kimdir? Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi! Burcu Alptekin kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Burcu Alptekin kimdir? Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi! Burcu Alptekin kaç yaşında, nereli?

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Burcu Alptekin kimdir? Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi! Burcu Alptekin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burcu Alptekin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burcu Alptekin hakkında merak edilenler. Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi. Burcu Alptekin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burcu Alptekin merak konusu oldu. İşte Burcu Alptekin hakkında merak edilen Burcu Alptekin kimdir, Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURCU ALPTEKİN KİMDİR?

Burcu Alptekin, kariyeri boyunca pek çok filde ev dizide yer aldı. Burcu Alptekin'in yönetmeni olduğu filmler ve diziler: Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Başka Bir Ben (Dizi)

Atiye (Dizi) (9 bölüm)

- Bölüm #3.2 (2021)

- Bölüm #3.8 (2021)

- Bölüm #3.7 (2021)

- Bölüm #3.3 (2021)

- Bölüm #3.4 (2021)

Hakan: Muhafız (Dizi) (5 bölüm)

- Bölüm #4.5 (2020)

- Bölüm #4.4 (2020)

- Bölüm #3.7 (2020)

- Bölüm #3.6 (2020)

- Bölüm #3.5 (2020)

Düslerimden Düştüm (Kısa Film) (yönetmen)

Koca Koca Yalanlar (Dizi) (12 bölüm)

- Final (2018)

- 1.11.Bölüm (2018)

- 1.10.Bölüm (2018)

- Bölüm #1.9 (2018)

- Bölüm #1.8 (2018)

Gecenin Kraliçesi (Dizi) (13 bölüm)

- 1.15.Bölüm (2016) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

- 1.14.Bölüm (2016)

- Bölüm #1.13 (2016)

- 1.12.Bölüm (2016)

- 1.11.Bölüm (2016)

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Haber: Burcu Alptekin kimdir? Burcu Alptekin hayatı ve biyografisi! Burcu Alptekin kaç yaşında, nereli? - Haberler
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