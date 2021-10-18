Bünyamin Aydın | Olimpiyatlarda Türk sporcuların resmi kıyafetleri için logo tasarladı
80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor.
AYDIN (DailyMotion.com) - 80 milyon Türk'ten 25 milyonu Instagram kullanıyor. Dünya çapında dördüncü en büyük kullanıcı sayısına sahip ülke. Genç Türk tasarımcılar bunun farkında ve takipçilerin tercihlerini yakından takip ediyorlar. Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın sokak modası markası Les Benjamins de onlardan biri. Robert Downey Jr., Aiden Smith gibi Hollywood yıldızları müşterileri arasında. Aydın, DW'ye markasını anlattı.
Cinayeti önce itiraf edip ardından 'Şaka yaptım' demiş
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