Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosunda Nurdan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu 'Türkülerin genç yıldızları programına konuk oldular.

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosunda Nurdan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu 'Türkülerin genç yıldızları programına konuk oldular.

Perşembe günleri saat 21.00'de yayınlanan programda yörenin tanınmış Türk Halk Müziği koro şeflerinden ve bağlama eğitmeni Mehmet Uysal'ın öğrencileri Senanur Kale ve Beyza Ayça Duman solist olarak yer aldılar. Programda Senanur Kale yurdun çeşitli yörelerinden 7 türküyü seslendirdi. Beyza Ayça Duman ise yine yurdun farklı yörelerinden 6 türküyü seslendirdi. Programda genç solistlere bağlamasıyla hocaları Mehmet Uysal ve ritimde de Serkan Biraderler eşlik etti. - BİLECİK

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Meral Akşener Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Prens William Seda Sayan
Spor Kerem Aktürkoğlu Marcao Emre Belözoğlu Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Emine Erdoğan Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosuna konuk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:30:54. #1.13#