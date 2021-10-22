Bosna Hersek'te "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı

Bosna Hersek'te Hazreti Muhammed'in hicri takvime göre doğum günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen "Selam ya Resulallah" etkinliği kapsamında "Güle Dönmek" konulu serginin açılışı yapıldı.

Başkent Saraybosna'daki tarihi bedestende Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Saraybosna İslam Meclisi tarafından açılan sergi, 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, serginin 44 eserden oluştuğunu ifade ederek, gülün Hazreti Muhammed'i anlattığını belirtti.

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman da gülün birçok sanat dalına ilham kaynağı olduğunu söyleyerek, açılan sergiyle de Hazreti Muhammed'i anlattıklarını ve andıklarını ifade etti.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus da gülün hem Türkiye hem de Bosna Hersek geleneğinde kullanılan önemli bir sembol olduğuna işaret ederek, "Hazreti Muhammed'e olan sevgi ve saygımızı birçok yönden ifade ediyoruz. Görsel sanatlar da bunlardan biri." dedi.