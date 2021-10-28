Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi - Haberler
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Bolu'da 400 kişi "Cumhuriyet" için pedal çevirdi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da 400 kişi

Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, 400 bisikletli şehir turu attı.

BOLU (AA) - Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, 400 bisikletli şehir turu attı.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik Merkezi üyesi gençlerin yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı bisiklet turu Karaçayır Mahallesi'nde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünden başladı.

Karacasu beldesi, Karaçayır, Aktaş ve Tabaklar mahallelerinde polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 8 kilometre pedal çeviren 400 kişi, turu Bolu Valiliği önünde tamamladı.

Tura katılan vatandaşlar, daha sonra Anıt Park'a geçerek Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Bolu'da 400 kişi Cumhuriyet için pedal çevirdi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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