Boğaz'da En Büyük Balığı Tutan Altını Kapacak

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

Boğaz'ın balıkçı köyleriyle ünlü ilçesi Beykoz, bereketiyle yüzleri güldüren av sezonunda, halka açık ve ödüllü "Balık Tutma Yarışması"na ev sahipliği yapacak.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin su ürünleri potansiyeline dikkat çekmek ve balık tutmayı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılar en çok ve en büyük balığı tutmak için olta atacak.

Boğaz'ın en bereketli noktalarından Çubuklu sahilinde renkli görüntüler oluşturacak etkinlikte katılımcılar "En Büyük Balığı Yakalama" ve "En Çok Balığı Tutma" kategorilerinde hünerlerini sergileyecek.

İstanbulluların ve amatör balıkçıların ilgi göstermesi beklenen yarışmada en çok ve en büyük balığı tutan yarışmacılar tam altın ödülünün sahibi olacak. İkincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın verilecek.

Horon Ekibiyle Renklenecek

"Balık Tutma Yarışması" heyecanına, Karadeniz Müziği'nin sevilen ismi Alamatra Grubu ve horon ekibi hareketli türküleriyle eşlik edecek.

PROGRAM Açıklaması

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