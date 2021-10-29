Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada - Haberler
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Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, isale hattının patlaması sonucu bir otomobilde hasar meydana geldi, derin çukurun oluştuğu cadde belediye ekiplerince kapatıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, isale hattının patlaması sonucu bir otomobilde hasar meydana geldi, derin çukurun oluştuğu cadde belediye ekiplerince kapatıldı. O anlar bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ortakentyahşi Mahallesi Kargı Sokak'ta isale hattı patladı. Patlama sonucu cadde üzerinde bulunan bir otomobil, suyun etkisiyle kaldırıma çıkarak duvara çarptı, araçta büyük çapta hasar meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Oluşan su birikintilerinin bir kısmı denize karıştı. Ekiplerce su tahliyesi yapılırken, yolun bir bölümü kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışması sürerken, patlama anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, isale hattının patlaması ve otomobilin kaldırıma çıkması yer aldı.Bölgede yaşayan Meral Kılıç, "Her gün bu yoldan geçiyoruz. Daha önce de bir kez daha yine böyle oldu ve bir araç hasar aldı" dedi.


Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Bodrum'da isale hattı patladı, o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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